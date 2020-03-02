Частина Личаківського району у вівторок буде без води

У Винниках, Чишках та частині Личаківського району у вівторок, 3 березня, буде призупинено водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, води не буде з 08:00 год. до 24:00 год. Натомість кілька вулиць Сихівського району отримуватимуть воду з пониженим тиском.

Зокрема, буде призупинено подачу в Личаківський район, обмежений вулицями: Шафарика, Вашингтона, Пасічна, Лисиницька, Китайська, Медової Печери, Соколина, Кузьми, Стешенка, Латвійська, Майорівка, Садівнича, Ярошинської, Каштанова, Глухий Кут, Рудакі. Окрім того, у Сихівський район, обмежений вулицями Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська та прилеглими до них, подача води буде здійснюватись із пониженим тиском.

«На час проведення ремонтних робіт і промивки просимо зробити необхідний запас води. Стабільне водопостачання очікується із 6:00 год. 4 березня», – повідомили в ЛМКП «Львівводоканал».

Додамо, що води у мешканців не буде через заміну аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Довга».

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку магістральної та вуличної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води через іржу.