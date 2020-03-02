Бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування

Усі бойові частини Збройних Сил України з початку березня перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Як зазначається, в оновленому меню тепер є більше 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова – не вийти за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений у розмірі від 67 до 74 грн за один.

Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти у віртуальному супермаркеті.

«Реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі. Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовців запровадженої системи харчування», – наголошують в уряді.

Водночас розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо незадіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів.

Раніше Львівський портал писав про інцидент з поставкою майже 180 тонн неякісних консервів для ЗСУ, після чого їх планували використати для харчування військових у районі операції Об’єднаних сил.