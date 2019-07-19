Українським захисникам намагалися «згодувати» 180 тонн зіпсованих консервів

Комерційна фірма поставила майже 180 тонн неякісних консервів для Збройних сил України, після чого їх планували використати для харчування військових у районі операції Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними СБУ, для формування «Недоторканого Запасу продовольства» Збройних Сил України, комерційна структура поставила майже сто вісімдесят тонн м’ясних консервів загальною вартістю понад п’ятнадцять мільйонів гривень.

Після встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання, для уникнення відповідальності посадові особи ЗСУ вступили у змову з підприємцем для заміни харчової продукції на якісну.

Водночас непридатні для вживання консерви посадовці планували використати для харчування особового складу ЗСУ, зокрема у районі проведення ООС.

Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів причетних до протиправної діяльності.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.