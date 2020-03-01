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З'явилась перша у світі країна з безкоштовним громадським транспортом

Ольга Денисяка

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Від суботи, 29 лютого, Люксембург запровадив безкоштовний проїзд у громадському транспорті – автобусах, трамваях і приміських потягах. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BBC.

 

Поїздки у громадському транспорті будуть безкоштовними як для жителів, так і для гостей країни, за винятком пасажирів першого класу приміських потягів.

На реалізацію проєкту уряд щороку виділятиме 41 млн євро – цей тягар відчують на собі платники податків.

Загальна вартість обслуговування громадського транспорту в Люксембурзі становить понад 500 млн євро, тому уряд вважає, що упущений виторг від продажу квитків є відносно невеликим.

Вартість одного квитка до нині складала 2 євро, денний проїзний удвічі дорожчий. Багато працівників отримують субсидії на щорічний проїзний, тому мало хто витрачає багато коштів на транспорт в Люксембурзі.

Уряд Люксембургу називає кілька причин свого рішення. Він каже, що це соціальний захід, який більшою мірою торкнеться платників податків із вищим доходом.

Також уряд хоче розвантажити дороги: в Люксембурзі на тисячу осіб припадає більше авто, ніж в будь-якій іншій країні ЄС. Протягом п’яти років уряд планує збільшити кількість пасажирів громадського транспорту на 20%.

У Люксембурзі живуть 600 тисяч осіб, майже 200 тисяч щодня перетинають кордон з боку Франції, Бельгії та Німеччини для роботи в країні.

Крім того, цей крок – попередження жителів Люксембурга про екологічні проблеми. Однією з ключових цілей проєкту також є поліпшення громадського транспорту з обіцянкою вкласти майже 4 млрд євро у потяги в період з 2018 по 2027 рік.

Історія із запровадженням безкоштовного проїзду не є прецедентною, але вперше це зробить не місто, а країна – хоча й маленька.

Столиця Естонії Таллінн ввела безкоштовний проїзд у громадському транспорті в 2013 році, але тільки для місцевих жителів. Північне французьке місто Дюнкерк із населенням 200 тисяч осіб ввело безкоштовний проїзд в 2018 році, кількість пасажирів автобусів після цього різко збільшилася.

Львівський портал повідомляв, що у Львові також обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту, яку запропонував втілити автор закону про електронний квиток Ігор Васюник. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів.

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