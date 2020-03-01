Біля Радехова насмерть збили велосипедиста

У суботу, 29 лютого, водійка автомобіля «Фіат» збила 70-річного велосипедиста. Чоловік помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП трапилась бизько 13:00 год. неподалік Радехова. Правоохоронці втановили, що 30-річна мешканка району, наїхала на 70-річного велосипедиста з Радехова. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.