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Біля Радехова насмерть збили велосипедиста

Ольга Денисяка

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У суботу, 29 лютого, водійка автомобіля «Фіат» збила 70-річного велосипедиста. Чоловік помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

ДТП трапилась бизько 13:00 год. неподалік Радехова. Правоохоронці втановили, що 30-річна мешканка району, наїхала на 70-річного велосипедиста з Радехова. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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