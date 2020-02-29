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На Жовківщині безвісти зникла 25-річна дівчина

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 28 лютого, у селі Крехів Жовківського району вийшла з дому та не повернулась 25-річна Іванна Шопська, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Дівчина вийшла з дому  в п’ятницю, 28 лютого, близько 12:00 , у районі Крехівського монастиря.

Прикмети молодої жінки: ріст 150 см, світле кучеряве волося, зелені очі, дві великі родинки на обличчі.

На місці події працює поліція, кінологи та рятувальники. Волонтери закликають всіх небайдужих долучитись до пошуків дівчини у довколишніх лісах.

UPD: Прохання, навіть якщо ви не можите прийняти учать у пошуку, зробить репост та залиште коментар.‼️‼️Увага активний…

Gepostet von Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація am Freitag, 28. Februar 2020

Всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження дівчини, просять повідомляти за номером 102.

Фото: Ігор Зінкевич

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