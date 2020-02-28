У Львові ще 70 учасників АТО отримають по сто тисяч. Список

Сьогодні, 28 лютого, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 70 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 7 мільйонів гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають матеріальну допомогу:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1. Гулюк Мирослав Ігорович

2. Павлюстей Володимир Миколайович

3. Поляков Олег Володимирович

4. Романчук Тарас Тарасович

5. Франкович Руслан Володимирович

6. Янюк Степан Андрійович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

7. Гарманюк Олександр Ігорович

8. Забава Володимир Чеславович

9. Колівошко Юрій Іванович

10. Кулинич Євген Євгенович

11. Кучерепа Андрій Володимирович

12. Мартинів Іван Григорович

13. Москаль Володимир Володимирович

14. Хом`як Роман Васильович

15. Чайковський Василь Олександрович

16. Чаплинець Василь Іванович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

17. Баліцький Віктор Володимирович

18. Барбарич Юрій Михайлович

19. Бедрило Тарас Андрійович

20. Кізло Михайло Ярославович

21. Лев Ігор Олександрович

22. Луценко Андрій Вікторович

23. Панасюк Роман Іванович

24. Тодчук Євген Борисович

25. Цивінський Олександр Ігорович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

26. Дзьоган Ігор Леонідович

27. Іваночко Андрій Тарасович

28. Кльофа Тарас Григорович

29. Ковтуняк Володимир Семенович

30. Комлєв Микола Іванович

31. Корнієнко Дмитро Олексійович

32. Котлярчук Ігор Степанович

33. Кріль Михайло Васильович

34. Пономаренко Сергій Вікторович

35. Родьо Андрій Богданович

36. Чернявський Володимир Юрійович

37. Швидкий Павло Володимирович

38. Якимів Михайло Васильович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

39. Балацький Роман Олегович

40. Беднарський Мар`ян Вікторович

41. Бортовий Андрій Валерійович

42. Зінь Василь Михайлович

43. Кобилінський Володимир Михайлович

44. Козак Мирон Миколайович

45. Лобастов Олег Олексійович

46. Мозіль Юрій Михайлович

47. Павлик Олександр Петрович

48. Прусак Микола Михайлович

49. Руденко Олег Євгенійович

50. Сальник Юрій Павлович

51. Тимошенко Андрій Сергійович

52. Фуртак Дмитро Степанович

53. Чипак Андрій Омелянович

54. Яким’юк Семен Григорович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

55. Власенко Вадим Вікторович

56. Городецький Орест Степанович

57. Грицишин Олег Іванович

58. Гутий Євген Васильович

59. Іванишин Дмитро Ігорович

60. Ковальчук Мирон Васильович

61. Крамар Олександр Петрович

62. Лободинський Василь Григорович

63. Лятичевський Микола Олексійович

64. Макаруха Ігор Сергійович

65. Мота Ростислав Денисович

66. Пічка Андрій Ярославович

67. Сидор Тарас Андрійович

68. Скорупський Володимир Богданович

69. Щирба Андрій Іванович

70. Ярина Роман Іванович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По сто тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року.

Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень. Зараз по сто тисяч гривень мерія виплатила більше 3000 військових, це майже половина з усіх зареєстрованих у Львові бійців АТО/ООС.