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На Донбасі загинув український захисник

Андрій Котенський

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За минулу добу, 27 лютого, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті атак один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Організації об’єднаних сил.

 

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» та ще три в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

За поточну добу втрат немає.

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