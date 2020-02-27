У Львові за 800 тисяч облаштують два нові майданчики для вигулу собак

У Львові збираються облаштувати два нові тренувально-вигульні майданчики для собак. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії екології та природокористування, передає Інформаційний портал депутатів Львівської міськради.

Нагадаємо, що влітку минулого року ЛМР затвердила перелік із майже сотнею майданчиків для вигулу собак.

Власне, під час засідання комісії депутати погодили титульний список «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства, влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак».

«Додатком до цієї програми був перелік адрес по районах. Відтак у межах виділення коштів з бюджету для облаштування цих місць, ми розглянули і погодили титульний список, де зазначено наразі дві адреси», – пояснила голова екологічної комісії Ірина Оршак

Відповідно до титульного списку, тренувально-вигульні майданчики для собак облаштують у Центральному парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького та на вул. Промисловій навпроти ЛКП «Лев». На це у бюджеті передбачено 800 тис. грн.

Як відомо, спеціальний майданчик для вигулу та тренування собак зараз існує у парку ім. І. Франка.