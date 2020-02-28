Екологи закликають заборонити на Львівщині торгівлю первоцвітами

Екологи закликають місцеву владу ввести заборону на торгівлю первоцвітами, які занесені до Червоної книги України. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Щовесни в Україні активно починають продавати первоцвіти. Екологи наголошують, що масовий збір цих рідкісних рослин призводить до послаблення або навіть до повного пригнічення насіннєвого поновлення.

«Дуже часто первоцвіти знищують із кореневою частиною, що веде до фізичного знищення популяцій. Внаслідок незаконного збору для подальшого продажу за сезон знищується велика кількість підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного, шафрану Гейфеля, рябчика шахового, проліска дволистого, сону широколистого та інших», – йдеться у повідомленні.

Відтак Держеконіспекція закликає берегти рідкісні первоцвіти і пропонує органам місцевої влади встановити заборону на торгівлю цими червонокнижними рослинами.

Зазначимо, що за незаконний збір і продаж первоцвітів, занесених до Червоної книги України, передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу розміром від 1700 до 3655 гривень, а також конфіскація самих рослин.

Нагадаємо, торік навесні у Львові екоінспектори та «муніципали» влаштували «полювання» на продавців первоцвітів. Лише за тиждень людей, що реалізовували ці квіти, оштрафували на 10 000 гривень. Детальніше про як, як проходили рейди, читайте за цим посиланням.