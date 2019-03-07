ОСТАННІ НОВИНИ

За тиждень у Львові на понад 10 тисяч гривень оштрафували продавців первоцвітів

Вероніка Рой

|

Від початку тижня екоінспектори та працівники ЛКП «Муніципальна варта» виписали шість протоколів на суму 10 200 гривень за незаконний продаж первоцвітів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Порушників виявили на ринку «Привокзальний» та на проспекті Свободи, для складання протоколу про адмінпорушення викликали поліцію. Як зазначають на сайті обласної Держекоінспекції, «відповідно до частини 2 статті 88−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу». Проте законодавством передбачений штраф не лише за букети зрізаних первоцвітів. Якщо у порушника виявлять рослини з цибулинами, додаткове покарання за кожну із них — 62 гривні», — кажуть у ЛКП «Муніципальна варта».

Нагадаємо, рейди на захист ранніх весняних квітів у Львові триватимуть до 15 березня. Разом з екологами до них долучаються муніципали та поліція. Львів’ян просять берегти первоцвіти та не купувати такі букети квітів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...