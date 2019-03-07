За тиждень у Львові на понад 10 тисяч гривень оштрафували продавців первоцвітів

Від початку тижня екоінспектори та працівники ЛКП «Муніципальна варта» виписали шість протоколів на суму 10 200 гривень за незаконний продаж первоцвітів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Порушників виявили на ринку «Привокзальний» та на проспекті Свободи, для складання протоколу про адмінпорушення викликали поліцію. Як зазначають на сайті обласної Держекоінспекції, «відповідно до частини 2 статті 88−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу». Проте законодавством передбачений штраф не лише за букети зрізаних первоцвітів. Якщо у порушника виявлять рослини з цибулинами, додаткове покарання за кожну із них — 62 гривні», — кажуть у ЛКП «Муніципальна варта».

Нагадаємо, рейди на захист ранніх весняних квітів у Львові триватимуть до 15 березня. Разом з екологами до них долучаються муніципали та поліція. Львів’ян просять берегти первоцвіти та не купувати такі букети квітів.