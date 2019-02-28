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За букети підсніжників – 1700 грн. Як у Львові під час рейду штрафували продавців

Соломія Головіна

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На ринку «Привокзальний» під час рейду екоінспектори та працівники ЛКП «Муніципальна варта» виявили незаконний продаж первоцвітів, після чого оштрафували продавців на 1700 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У жінки-продавця було 5 букетів. Квіти у неї вилучили, а для складання протоколу про адмінпорушення викликали поліцію. Як зазначають на сайті обласної Держекоінспекції, «відповідно до частини 2 статті 88−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу». Проте, законодавством передбачений штраф не лише за букети зрізаних первоцвітів. Якщо у порушника виявлять рослини з цибулинами, додаткове покарання за кожну із них – 62 гривні», – кажуть у ЛКП «Муніципальна варта».

Нагадаємо, рейди на захист ранніх весняних квітів у Львові триватимуть з 25 лютого до 15 березня. Разом з екологами до них долучатимуться муніципали та поліція.

Фото: Facebook-сторінка Муніципальної варти

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