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На Золочівщині троє людей з човна впали в озеро: одного чоловіка ще шукають

Вероніка Рой

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У середу, 26 лютого, у Золочівському районі у місцевому озері під час плавання на надувному човні впали у воду троє людей. Одного чоловіка ще досі шукають рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Подія трапилася у с. Гологори Золочівського району близько 19:33 год. До місця виклику негайно виїхали рятувальники. До прибуття надзвичайників, місцеві мешканці самостійно витягли з озера двох людей, серед яких 8-річна дитина. Постраждалих доставлено в Золочівську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом загальне переохолодження.

Також надзвичайниками проводились роботи по пошуку загиблого 52-річного місцевого мешканця. Станом на 21:40 год. чоловіка не знайдено. Відтак пошукові роботи будуть проводитися 27 лютого.

Фото: ДСНС

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