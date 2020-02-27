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На Львівщині п’яний батько застрелив сина

Вероніка Рой

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У Золочівському районі Львівщини під час побутового конфлікту 60-річний чоловік застрелив з мисливської рушниці власного сина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про це інцидент до поліції надійшла 27 лютого близько 00.30 від медиків. Вони повідомили, що у житловому будинку в одному з сіл Золочівського району виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя. Відтак на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронцями було встановлено особу загиблого – 34-річного місцевого мешканця. Також поліцейські з’ясували, що у чоловіка стріляв його 60-річний батько.

Як інформують правоохоронці, вночі між родичами виник побутовий конфлікт. Під час нього батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці. Медики вже встановили, що у крові батька було більше двох проміле алкоголю. Рушницю поліцейські вилучили. Її походження та законність зберігання встановлюватимуть.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід . За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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