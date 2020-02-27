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Масове замінування у Львові. Вибухівку шукали у ТРЦ та готелях

Вероніка Рой

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У середу, 26 лютого, близько 14:25 год. анонім повідомив про замінування житлових будинків, торговельних центрів, готелів, об’єктів інфраструктури та лікувальних закладів Львова. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

У місцях ймовірного замінування працювали сили та засоби цивільного захисту м. Львова. Зокрема було проведено обстеження приміщень та прилеглої території торгівельних центрів: «Скриня», «Кінг Крос Леополіс», «Форум», «Спартак», «Арсен», «Магнус», «Опера Пасаж», «ВАМ», «Сріблястий».

О 21:50 год. обстеження об’єктів було завершено, вибухового пристрою не виявлено. Всього під час оглядів приміщень евакуйовано близько 8 850 осіб.

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

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