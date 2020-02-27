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Львів’яни здобули два «золота» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Вероніка Рой

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Львівський спортсменам вдалося здобути дві золоті медалі на 50-тому чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить цими днями у польському Вроцлаві. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК у Львівській області.

 

Вчора в боротьбу вступили львівські юніори і виступили блискуче. 19-річний Гліб Кігітов став чемпіоном Європи у стрільбі з пневматичного пістолета.

Також 15-річний Андрій Драчук разом із хмельничанином Денисом Баблюком і вінничанином Данилом Даниленком здобули перемогу у командній стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені.

Додамо, що загалом участь у чемпіонаті Європи беруть 586 спортсменів з 45-ти країн континенту.

Фото: НОК

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