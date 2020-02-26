Василь Лозинський стане першим заступником міністра розвитку громад

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського на посаду заступника міністра розвитку громад та територій України. Про це повідомляє leopolis.news.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні КМУ. Цю інформацію виданню підтвердив Василь Лозинський особисто.

Зазначимо, Василь Лозинський народився у місті Мостиська. У 2007 році закінчив ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародні економічні відносини». У 2010 році завершив навчання на юриста у Франковому університеті.

У 2007 році працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ; з 2008 по 2011 рік – на різних посадах Міністерства фінансів України. З 2011 року працював на різних посадах в управлінні економіки Львівської ОДА.

У 2013 році Василь Лозинський очолив управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ЛОДА. Останнє місце праці – Обласна асоціація місцевих рад Ради Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці серпня 2019 року Василь Лозинський став першим заступником голови Львівської ОДА. Цю посаду тоді займав Маркіян Мальський. Наразі Лозинський є першим заступником Максима Козицького, нинішнього голови Львівської ОДА.

Також додамо, що на початку лютого цього року міністром розвитку громад і територій став львів’янин Денис Шмигаль.

Фото: ld-forum.com.ua