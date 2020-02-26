В Італії зростає кількість хворих та померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 81 тисячу випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 59 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2776 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 813 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 81 163 особи, і з них 30 167 людей вже одужали.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де зафіксовано 2 712 летальних випадки. Окрім цього 16 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 12 у Південній Кореї та 11 у Італії. Ще чотири випадки зафіксовано на туристичному кораблі Diamond Princess, два у Гонконзі, Японії і Франції та по одному в Філіпінах та Тайвані.

Серед країн Європи захворювання підтверджено:

Італія – 357 випадків, з яких 11 – смертельні

Німеччина – 18 випадків

Франція – 17 випадків, (2 смертельні).

Велика Британія – 13 випадків

Іспанія – 10 випадків.

Австрія, Хорватія та РФ – 2 випадки

Фінляндія, Швеція, Бельгія та Швейцарія – 1 випадок

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.