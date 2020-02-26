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На Львівщині поліцейська «погоріла» на хабарі у $2 тисячі

Соломія Головіна

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Слідча районного відділу поліції Львівщини отримала від мешканця Яворівського району 2 тис. доларів хабара з його не притягнення до кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Як зазначається, неправомірну вигоду слідча отримала у вересні минулого року. Чоловік хотів уникнути покарання за ймовірно вчинений злочин, передбачений ст.350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок), за це і надав хабара.

«Незважаючи на складність доведення злочину, вчиненого особою добре обізнаною із формами та методами фіксування подібних правопорушень, все ж вдалось зібрати докази для оголошення підозри», – наголошують у прокуратурі.

Такі дії поліцейської, яка імовірно вжила достатньо заходів для конспірації, кваліфікували за ч.3 ст.368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії, з використанням наданого їй службового становища).

Наразі прокурори вирішують питання про обрання фігурантці запобіжного заходу. За вчинене їй загрожує до 10 ув’язнення.

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