ОСТАННІ НОВИНИ

Мерія звернеться до правоохоронців через хаос з приміськими маршрутками

Соломія Головіна

|

Львівська міська рада скерує звернення в правоохоронні органи щодо приміських перевізників, які працюють без дозволів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула наголосив на критичності ситуації в роботі приміських маршрутів, таких як № 184, № 184а та ін. За його словами, маршрути курсують через місто без погоджених схем та без gps, а їхні водії порушують правила дорожнього руху.

«Є проблема з приміськими перевізниками, які на 80−90% проїжджають місто. Це маршрути 184, 184А й інші. Вони працюють поза будь-якими правилами, не мають погоджених паспортів маршрутів, працюють без gps, змінюють кінцеві зупинки. Це перетворюється на хаос, і своїми силами ми не можемо на це повпливати. На наші листи вони не реагують. Ми надіслали запити в область, щодо паспортів цих маршрутів», — розповів він.

Своєю чергою міський голова Львова дав доручення підготувати з цього приводу звернення в Львівську ОДА, прокуратуру, поліцію і всі відповідні органи.

Раніше Львівський портал писав про звернення міськради до суду на приміських перевізників, які попри заборону продовжують курсувати через місто.

Нагадаємо, ще у 2016 році кінцеві зупинки приміських маршруток перенесли на автостанції, що на околицях міста. Однак частина приміських автобусів продовжує нині курсувати через місто.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ
Наталя ДУЛЯБА
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ

В архіві Служби безпеки Львівщини зберігаються більше 100 тисяч документів, що стосуються політичних в’язнів СРСР. Серед...

Чи готова Львівщина боротися з коронавірусом?
Вероніка РОЙ
Чи готова Львівщина боротися з коронавірусом?

У світі стрімко зростає кількість інфікованих китайським коронавірусом COVID-19. Станом на сьогодні на цю недугу захворі...

Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери

Скажете, що балет не для справжніх чоловіків, що це не хлопчача справа?! Львівський портал взявся ламати ці стереотипи і...

Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів
Ірина ШЕЛЕСТ
Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів

Компанія «АТБ» є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі. Сьогодні вона трохи відхилить завісу комер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...