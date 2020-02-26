Мерія звернеться до правоохоронців через хаос з приміськими маршрутками

Львівська міська рада скерує звернення в правоохоронні органи щодо приміських перевізників, які працюють без дозволів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула наголосив на критичності ситуації в роботі приміських маршрутів, таких як № 184, № 184а та ін. За його словами, маршрути курсують через місто без погоджених схем та без gps, а їхні водії порушують правила дорожнього руху.

«Є проблема з приміськими перевізниками, які на 80−90% проїжджають місто. Це маршрути 184, 184А й інші. Вони працюють поза будь-якими правилами, не мають погоджених паспортів маршрутів, працюють без gps, змінюють кінцеві зупинки. Це перетворюється на хаос, і своїми силами ми не можемо на це повпливати. На наші листи вони не реагують. Ми надіслали запити в область, щодо паспортів цих маршрутів», — розповів він.

Своєю чергою міський голова Львова дав доручення підготувати з цього приводу звернення в Львівську ОДА, прокуратуру, поліцію і всі відповідні органи.

Раніше Львівський портал писав про звернення міськради до суду на приміських перевізників, які попри заборону продовжують курсувати через місто.

Нагадаємо, ще у 2016 році кінцеві зупинки приміських маршруток перенесли на автостанції, що на околицях міста. Однак частина приміських автобусів продовжує нині курсувати через місто.