44% українців вважають, що на Донбасі – війна між Україною та Росією

Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією. Про це свідчать дані дослідження центру Разумкова, передає Львівський портал.

44% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 19% – що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією.

14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна – конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України, 10% – війна між Росією і США, і 6% – що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік.

Говорячи про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», більшість громадян України (54%) хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше. 3% хочуть, щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Російської Федерації.

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над територіями «ДНР» і «ЛНР») підтримують лише 20% громадян (проти цього виступають 56%). Разом з тим, лише 13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР», від України (не підтримують – 65,5%).

Лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують – 70%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.