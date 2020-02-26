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22 будинки на Сихові 26 лютого будуть без води

Вероніка Рой

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У середу, 26 лютого, цілий день без водопостачання будуть 22 будинки у Сихівському районі Львова. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на ЛМКП «Львівтеплоенерго».

 

Причиною вимкнення води є гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання.

Відтак до кінця дня буде призупинено подачу гарячої води до будинків на пр. Ч. Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50, вул. Хоткевича, 30а, вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Зазначимо, 26 лютого без води також будуть 100 вулиці у Залізничному районі Львова. З їх переліком можна ознайомитися тут.

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