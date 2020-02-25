Мешканці Залізничного району 26 лютого будуть без води

У середу, 26 лютого, через проведення ремонтних робіт 100 вулиць у Залізничному районі Львова будуть без водопостачання. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

Мешканці не матимуть води з 09.00 год. до 20.00 год. Причина призупинення водопостачання – заміна аварійної ділянки водопроводу на вул. Данила Апостола.

Зокрема, буде призупинено водопостачання до вулиць: Повітряна, Сяйво, Олесницького, Тісна, Мирна, Скромна, Чижевського, Моторна, Пропелерна, Доробок, Вигода, Пілотів, Низинна, Ловецька, Сірка, Підлісна, Потебні, Суботівська, Нечая, Косинського, Широка, Невелика, Дідушка, Олешківська, Планерна, Ангарна, Орельська, Сластіона, Гніздовського, Рудненська, Самарська, Кондратюка, Гайова, Чагарникова, Курмановича, Гречана, Грузинська, Кавказька, Лукича, Житня, Вівсяна, Церетелі, Пшенична, Самбірська, Рівненська, Ірчана, Ліщинова, Вільхова, Городоцька (парна сторона — від № 166, непарна сторона — від № 241 і до кінця вулиці), Виговського (парна сторона — від № 70, непарна сторона — від № 31 і до кінця вулиці), Кричевського, Дрогобицька, Дубнівська, Підгаєцька, Дальня, Полтави, Корсунська, Лютнева, Бакинська, А. Заде, Флінти, Величка, Журавлина, Малицької, Дозвільна, Ряшівська, Сигнівка, Головатого, Годованця, Сигнальна, Гірника, Вагонна, Паровозна, Яворницького, Баштанна, Караджича, Мисливська, Любінська (парна сторона — від № 48, непарна сторона — від № 71 і до кінця вулиці), Терлецького, Патона, Євського, Гіацинтова, Тюльпанова, Трещаківського, Камінна, Каховська, Гарматія, Д. Апостола, Тернова, Болбочана, Сполучна, Ганцова, П’ясецького, Збиральна, Конюшинна, Білогорща, Північна, Авіаційна, Зимновідська, Станційна.