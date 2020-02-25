У трьох львівських пологових будинках запустили «Є-малятко»

У Львові сьогодні, 25 лютого, офіційно запустили послугу «Є-малятко» – комплексний сервіс, який дозволить новоспеченим батькам отримати 10 послуг за однією заявою просто у пологовому будинку. Про повідомляє кореспондентка Львівського порталу.

Так, цю послугу тепер надаватимуть в трьох пологових будинках міста: Міському комунальному клінічному пологовому будинку №1, Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, 3-тій міській клінічній лікарні Львова.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, «Є-малятко» зекономить батькам понад 30 годин, які раніше доводилося витрачати на оформлення документів. Водночас кількість можливих візитів до органів влади знизиться з 11 до 0, а кількість документів, що вимагаються, – з 37 до 1.

Своєю чергою заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська розповіла, що запроваджений сервіс «Є-малятко» у Львові наразі об’єднує 8 послуг: державна реєстрація народженої дитини; визначення належності дитини до громадянства України; реєстрація в демографічному реєстрі; визначення походження народження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація місця проживання дитини; призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Наступні дві послуги планують запустити у квітні, мова йде про: реєстрацію народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

«До породіллі приходитимуть працівники або пологового будинку, або ЦНАПу, або РАЦСу. Безпосередньо в палаті чи спеціально обладнаному місці на комп’ютері працівником заповнюється заява, яка роздруковується і надається молодим батькам. Останні звіряють інформацію, підписують і віддають цей документ. Далі вже в електронному вигляді він надходить в офіс до органів РАЦСу, там формується актовий запис, дані надсилаються в реєстри, повертаються номери, після цього роздруковується свідоцтво про народження. Опісля інформація йде далі до органів реєстрації місця проживання, соцзахисту, де надають вже інші послуги… Ми заздалегідь попереджуємо батьків про те, що реєстри поки не дуже злагоджено працюють і процес може затягнутися. Але ми хочемо вийти на 20 хвилин, при тому що раніше це все займало 30 годин», – пояснила Людмила Рабчинська весь процес.

Додамо, що під час офіційної презентації «Є-малятка» у пологовому будинку №1 родині Матвійчуків вручили свідоцтво про народження маленького Данила.

«Це дуже правильний проєкт. Одинадцять років тому у нас також народилося дитя, ця вся тяганина з документами займала майже тиждень часу. Оформлення в рамках «Є-малятка» забрало близько години. Це дуже економить час батька», – сказав Олег Матвійчук.

Варто також зауважити, що Львів став шостим містом України, де запустили «Є-малятко». Ця послуга вже працює у Харкові, Луцьку, Кривому Розі, Вінниці, Києві, на черзі – ще п’ять міст, а саме: Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Рівне, Маріуполь.

Раніше прем’єр Олексій Гончарук обіцяв, що в рамках послуги «Є-малятко» батьки витрачатимуть 15 хвилин замість двох тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія» – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу. В його рамках також презентували і «Є-малятко». Детальніше про те, як нинішня влада планує діджиталізовувати Україну, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн».

Фото: Львівський портал