Батьки витрачатимуть 15 хвилин на оформленням послуг, пов’язаних з народженням дитини, – Гончарук

Батьки витрачатимуть 15 хвилин замість двох тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини. Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Якщо раніше потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів – зараз 15 хвилин та всього одна заява просто в пологовому. Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в одну, а ми – одразу всі 10», – написав Олексій Гончарук.

Прем’єр обіцяє, що скоро сервіс «єМалятко» з’явиться онлайн на порталі «Дія».

Нагадаємо, у межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу. Детальніше про те, як нинішня влада планує діджиталізовувати Україну, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн».