У Миколаївському районі Chrysler насмерть збив пішохода

В понеділок, 24 лютого, на трасі Київ – Чоп поблизу села Пісочна Миколаївського району у ДТП загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що орієнтовно о 00:05 год. водій автомобіля Chrysler, мешканець Стрийського району, на неосвітленій ділянці дороги збив 43-річного пішохода, жителя Яворівщини.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Як повідомили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварії.