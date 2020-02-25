У Миколаївському районі Chrysler насмерть збив пішохода

В понеділок, 24 лютого, на трасі Київ – Чоп поблизу села Пісочна Миколаївського району у ДТП загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Попередньо встановлено, що орієнтовно о 00:05 год. водій автомобіля Chrysler, мешканець Стрийського району, на неосвітленій ділянці дороги збив 43-річного пішохода, жителя Яворівщини.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Як повідомили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварії.
Наталя Дуляба