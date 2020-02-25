У Моршині в забудовника відсудили понад 120 тисяч

В одного із забудовників Моршина відсудили 128 тисяч гривень до бюджету міста. Про це Львівському порталу повідомили у Прокуратурі Львівської області.

Прокурори вимагали в підприємця сплатити до місцевого бюджету 128 тисяч гривень на розвиток інфраструктури.

У травні 2019 року Стрийський міськрайонний суд задовольнив позов. Однак відповідач не погодився з таким рішенням і оскаржив його.

Проте 7 лютого цього року Львівський апеляційний суд не задовольнив скаргу забудовника. Відтак 17 лютого бюджет Моршина отримав від нього 128 тисяч гривень.