ОСТАННІ НОВИНИ

У Моршині в забудовника відсудили понад 120 тисяч

Ольга Денисяка

|

В одного із забудовників Моршина відсудили 128 тисяч гривень до бюджету міста. Про це Львівському порталу повідомили у Прокуратурі Львівської області.

 

Прокурори вимагали в підприємця сплатити до місцевого бюджету 128 тисяч гривень на розвиток інфраструктури.

У травні 2019 року Стрийський міськрайонний суд задовольнив позов. Однак відповідач не погодився з таким рішенням і оскаржив його.

Проте 7 лютого цього року Львівський апеляційний суд не задовольнив скаргу забудовника. Відтак 17 лютого бюджет Моршина отримав від нього 128 тисяч гривень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери

Скажете, що балет не для справжніх чоловіків, що це не хлопчача справа?! Львівський портал взявся ламати ці стереотипи і...

Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів
Ірина ШЕЛЕСТ
Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів

Компанія «АТБ» є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі. Сьогодні вона трохи відхилить завісу комер...

До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...