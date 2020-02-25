Прем’єрний «Лис Микита», опера «Лоенґрін» та балет «Дон Кіхот»: тиждень у Львівській опері

Львівська національна опера в останній тиждень зими запрошує на такі постановки: містична драма «Саломеа», балет «Дон Кіхот», опера «Лоенґрін». У перший день весни, 1 березня, львів’ян кличуть на прем’єрну сімейну оперу за однойменною поемою Івана Франка «Лис Микита». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

ВІВТОРОК, 25 Лютого, – містична драма «Саломеа» (Дзеркальна зала)

«Саломеа» – містична драма за поетичним сценарієм української поетеси Наталії Давидовської. Вона присвячена Соломії Крушельницькій – видатній українській оперній співачці кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка чарувала своїм голосом слухачів найбільших театрів світу – від Львова аж до Буенос-Айресу.

У виставі тісно переплетені поезія, музика, танець – вони стають втіленням емоцій, думок співачки, її важких переживань, які часто контрастували в її душі з успішними, тріумфальними виступами.

Початок – о 19:00, квитки на містичну драму «Саломеа».

СЕРЕДА, 26 Лютого; СУБОТА, 29 Лютого – балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса

Балет, що назавжди увійшов в скарбницю світового мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса, запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв, вражаючі декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку.

26 лютого, початок – о 18:00, квитки на балет «Дон Кіхот».

29 лютого, початок – о 18:00, квитки на балет «Дон Кіхот».

ЧЕТВЕР, 27 Лютого; П’ЯТНИЦЯ, 28 Лютого – опера «Лоенґрін» Р. Вагнера

У основу сюжету романтичної опери «Лоенґрін» покладені різні народні перекази, вільно трактовані Вагнером.

Почерпнутий з саг, переказів і поем, матеріал був творчо перероблений Вагнером для створення оригінальної концепції, що відбила філософські та етичні проблеми сучасності. Трагізм Лоенґріна, за словами Вагнера, «має свої глибокі корені в основах сучасного життя».

27 лютого, початок – 18:00, квитки на оперу «Лоенґрін».

28 лютого, початок – о 18:00, квитки на оперу «Лоенґрін».

НЕДІЛЯ, 1 Березня – прем’єра опери «Лис Микита» І. Небесного

Опера за однойменною поемою Івана Франка «Лис Микита», написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львівського оперного театру.

Казка про звірів, приправлена гумором. Іван Франко вдало зобразив людські натури заховавши їх за масками звірів. За розважальним сюжетом ховаються гострі та завжди актуальні соціальні питання.

Опера «Лис Микита» матиме несподіване звучання, адже в оркестрі поруч із традиційними інструментами колоритно звучатимуть народні – цимбали, бандура, дримба та трембіта.

Унікальна постановка, казковий сюжет, яскраві акторські образи, колоритні костюми, світлові ефекти, 3d-мапінг та динамічна музика Івана Небесного подарують святковий настрій і дорослим, і дітям.

Початок – о 14:00, квитки на оперу «Лис Микита».

Початок – о 19:00, квитки на оперу «Лис Микита».