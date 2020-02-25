Нардепи почали більше прогулювати засідання Верховної Ради

У Комітеті виборців України проаналізували відвідування нардепами пленарних засідань Верховної Ради у лютому. Як з’ясувалося, лише 178 парламентарів відвідали всі засідання. Про це Львівському порталу повідомили у КВУ.

При цьому зазначається, що показники відвідування Ради в лютому знизилися у порівнянні з попередніми місяцями.

Так, всього впродовж лютого відбулося 13 пленарних засідань ВР. При цьому всі засідання Ради за місяць відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини. Для порівняння: в грудні 2019 року всі засідання Ради відвідали 240 народних депутатів, листопаді – 299 депутатів.

Серед фракцій Верховної Ради вищі показники відвідування в депутатів «Слуги Народу», «Голосу» та «Європейської солідарності». Так, в середньому на засіданнях Ради було присутні 75% депутатів «Слуги Народу», 67% депутатів «Голосу» та 62% – «ЄС». Нижчі результати в «Опозиційної платформи – За життя» – 57% та ВО «Батьківщина» – 55%.

Як зазначають у КВУ, однак ці цифри все ж є значно нижчими, аніж місяцем раніше, в січні 2020 року.Тоді в середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 80% депутатів «ЄС», 79% – «Слуги Народу», 72% – ВО «Батьківщина», 71% – «Голосу», 67% – ОПЗЖ.

«На початку лютого парламент перейшов до розгляду змін до Земельного кодексу. Зокрема, до голосування в сесійній залі поправок народних депутатів. Традиційно це та процедура, яка не привертає особливої уваги парламентарів. Більшість поправок депутатами не враховуються, а їх розгляд є швидше формальним, аніж реальним механізмом вплинути на текст законопроекту. Ймовірно, саме це й стало причиною зниження активності депутатів у лютому», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у жовтні на засіданнях Ради були в середньому присутні 378 народних депутатів або 89% від її поточного складу.

Нагадаємо, що 1 листопада набув чинності закон, який передбачає введення штрафів для депутатів, які систематично не голосують в Раді та не відвідують засідання парламентських комітетів.