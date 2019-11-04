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Кількість нардепів-прогульників у Раді збільшилася, – КВУ

Соломія Головіна

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Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями ВРУ пленарних засідань у жовтні: кількість нардепів-прогульників збільшилася у порівнянні з попереднім місяцем. Про це зазначається на Facebook-сторінці КВУ.

 

Як наголошується, в середньому на засіданнях Ради були присутні 378 народних депутатів або 89% від її поточного складу.

Серед фракцій ВРУ найвищі показники відвідуваності у «Слуги Народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях Ради були присутні 92% депутатів СН та 87% депутатів ЄС. Також високі показники у фракції «Голос» – 86%.

Нижчі показники у фракцій «Опозиційна платформа За життя» – 80% та ВО «Батьківщина» – 79%.

«В цілому показники відвідування ВР залишаються високими, однак вони дещо погіршилися у порівнянні із попереднім місяцем. Зокрема, дещо погіршилася динаміка відвідування у ВО «Батьківщини» (-9% відвідуваності), «Голосу» (-8%), «ОПЗЖ» (-5%) та «Слуги Народу» (-2%). У «Європейської солідарності» показники відвідуваності залишилися сталими, тобто, відсоток депутатів, які відвідували засідання Ради у вересні та жовтні не змінився», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Варто зауважити, що всього в жовтні було проведено 16 пленарних засідань.

Нагадаємо, що 1 листопада набув чинності закон, який передбачає введення штрафів для депутатів, які систематично не голосують в Раді та не відвідують засідання парламентських комітетів.

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