Віднині нардепів почнуть штрафувати за прогули

Депутат отримає «штраф», якщо протягом місяця без поважних причин не братиме особистої участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або у понад половині засідань свого комітету. Закон був опублікований у парламентському виданні «Голос України» 29 жовтня.

Так, віднині в Україні набув чинності закон щодо припинення відшкодування народним депутатам витрат на депутатські повноваження за прогули.

«Якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць», – зазначається в оприлюдненому документі.

Окрім того, нардепу нараховуватимуть зарплату за пленарні засідання лише за умови участі принаймні у 70% голосувань Верховної Ради. Обліковувати кількість голосувань будуть за допомогою електронної системи, а дані у відсотках публікуватимуться на сторінці депутата на сайті парламенту.