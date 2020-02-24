У Перемишлянському районі знайшли незаконно зрубані дерева

Правоохоронці встановлюють походження 110 колод без маркування, які знайшли у підприємця в Перемишлянському районі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, деревину без маркування (28 модрин, 7 сосен, 6 дубів та 76 колод породи бук) знайшли 19 лютого на території, яку орендує місцевий підприємець. Загальним об’єм – близько 45 кубометрів.

Поліцейські вилучили колоди та відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Підприємцю загрожує штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або ж позбавлення волі на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють походження деревини.