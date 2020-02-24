У Італії зросла кількість померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано майже 80 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 164 людини. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2627 людей.

За добу кількість хворих зросла на 591 особу. Загальна кількість хворих на коронавірус у світі сягає 79 453 людей. У той же час одужало майже 25 тисяч людей.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де зафіксовано 2 593 летальних випадки. Окрім цього 12 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, вісім у Південній Кореї та п’ять у Італії. Ще три випадки зафіксовано на туристичному кораблі Diamond Princess, два у Гонконзі та по одному в Японії, Франції, Філіпінах та Тайвані.

Серед країн Європи захворювання підтверджено у Італії (212 випадків), Німеччині (16), Франції (12), Великій Британії (9), Іспанії та Російській Федерації (2), Фінляндії, Швеції та Бельгії (1).

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.