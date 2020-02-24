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У ДТП біля Львова загинув 44-річний пасажир «БМВ»

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 24 лютого, близько 7:20 год. неподалік села Деревач, що у Пустомитівському районі, водійка «БМВ Х5» в’їхала у відбійник. Внаслідок ДТП загинув 44-річний пасажир автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ Х5», 36-річна львів’янка, не впоралася з керуванням та зіткнулась з відбійником. Від отриманих травм на місці події помер пасажир автомобіля, 44-річний мешканець Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

24.02.2020 о 07:40ДТП біля Деравачі на Траса Київ – Чоп, з Стрия на Львів. Авто БМВ знесло парапет , є інформація що є постраждалі – Один чоловік загинувДТП сталася близько 7:20 на трасі Київ – Чоп у с. Деревач, що в Пустомитівському районі. Автомобіль в'їхав у відбійник, який пройшов через BMW із пасажирського боку. Внаслідок ДТП пасажир BMW загинув на місці події.

Gepostet von Igor Zinkevych am Sonntag, 23. Februar 2020

 

Фото: поліція

Відео: Ігор Зінкевич

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