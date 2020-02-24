На Львівщині прикордонники не пустили до Польщі двох молдован та українця

Впродовж минулої доби, 23 лютого, прикордонники Мостиського загону затримали трьох осіб, які незаконно намагались дістатися Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Так, двох громадян Молдови, які в обхід пунктів пропуску спробували потрапити до Польщі, затримали військовослужбовці відділу «Шегині». Про незнайомців прикордонників проінформував місцевий мешканець. Невідомих затримали за 300 метрів від кордону. Затриманими виявились громадяни Молдови віком 25 та 30 років.

Ще одного порушника, який спробував перехитрити прикордонників, затримали в пункті пропуску «Краківець». Ним виявився пасажир рейсового автобусу, що прямував до Чехії. У ході паспортного контролю чоловік спробував видати себе за громадянина Португалії, надавши на перевірку португальський паспортний документ.

Згодом з’ясувалось, що власник паспорта українець, відтак кордон у пункті пропуску він намагався перетнути без відповідного документу, чим порушив статтю 204-1 КУпАП.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіки відповідатимуть перед судом.

Також прикордонники повідомляють, що наш співвітчизник запропонував військовослужбовцю хабар у розмірі 30 євро, відтак був змушений окрім пояснень у справі про адмінправопорушення пояснювати свої протиправні дії ще й поліцейським.

Фото: Мостиський прикордонний загін