На Яворівському полігоні стартують навчання за стандартами НАТО

Сьогодні, 24 лютого, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного стартувала колективна підготовка підрозділів 53-ої окремої механізованої бригади. Вишкіл проходить у межах Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна (JMTG-U). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Навчання підрозділів 53 омбр триватиме на Яворівському полігоні протягом двох місяців. За цей час військовослужбовці пройдуть інтенсивний вишкіл задля злагодження взводів, рот, батальйонів і, зрештою, всієї бригади.

Водночас штаб бригади вчитиметься планувати та здійснювати операції у форматі організаційно-штатної структури та за стандартами армій НАТО. Фінальним етапом підготовки стане проведення бригадних навчань із бойовою стрільбою.

Сьогодні, 24 лютого, на полігоні відбулася урочиста церемонія початку військової підготовки бійців 53 омбр.

Перший заступник командувача військ Оперативного командування «Схід» полковник Владислав Клочков наголосив на важливості обміну досвідом та набуття українськими підрозділами нових спроможностей, що ґрунтуються, зокрема, й на стандартах армій країн-членів НАТО. Також він висловив щиру вдячність іноземним військовослужбовцям, які беруть участь у підготовці підрозділів Українського війська.

Своєю чергою начальник Навчального центру підготовки підрозділів полковник Павло Рожко окреслив основні напрямки, де військовослужбовці повинні докласти максимум зусиль, щоб ефективно засвоїти інтенсивну програму підготовки.

З вітальними словами також виступили представники американського та канадського контингентів: підполковник Деніел Волш та майор Джон-Пол Райт.

Урочиста церемонія завершилась спільним богослужінням, яке здійснили українські, американські та канадські військові капелани.

Фото: Академія сухопутних військ