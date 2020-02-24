Частина Львова, Винників та Брюхович залишилась без світла. Перелік вулиць

Сьогодні, 24 лютого, мешканці понад 30 вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах залишаться без світла. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Так, з 9:00 до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці:

Козельницька, 1а, 3;

Лазнева, 3, 6, 8;

Стрийська, 81, 99а, 95-109;

Г. УПА, 18, 29;

пл. Липнева, 3.

З 9:00 до 17: 00 год. без світла у м. Винники будуть вулиці:

Крушельницької;

Руська;

Пушкіна;

Жупан;

Галицька, 2а.

З 9:00 до 17:00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі залишаться мешканці вулиць: