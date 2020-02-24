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Частина Львова, Винників та Брюхович залишилась без світла. Перелік вулиць

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 24 лютого, мешканці понад 30 вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах залишаться без світла. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Так, з 9:00 до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці:

  • Козельницька, 1а, 3;
  • Лазнева, 3, 6, 8;
  • Стрийська, 81, 99а, 95-109;
  • Г. УПА, 18, 29;
  • пл. Липнева, 3.

З 9:00 до 17: 00 год. без світла у м. Винники будуть вулиці:

  • Крушельницької;
  • Руська;
  • Пушкіна;
  • Жупан;
  • Галицька, 2а.

З 9:00 до 17:00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі залишаться мешканці  вулиць:

  • Сонячна;
  • Світла;
  • Смолиста;
  • Весняна;
  • Сливова;
  • Грушева;
  • Вишнева;
  • Садова;
  • Фруктова;
  • Яблунева;
  • Очеретяна;
  • Львівська;
  • Ясна, 8-38, 45-69;
  • Озерна;
  • Крута;
  • Бічна Ясна;
  • Польова;
  • Горіхова;
  • Церковна;
  • Іздрика;
  • Вербова;
  • Балабанівка, 2-20;
  • Над Ставом.

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