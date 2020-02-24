Частина Львова, Винників та Брюхович залишилась без світла. Перелік вулиць

Сьогодні, 24 лютого, мешканці понад 30 вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах залишаться без світла. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».
Так, з 9:00 до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці:
- Козельницька, 1а, 3;
- Лазнева, 3, 6, 8;
- Стрийська, 81, 99а, 95-109;
- Г. УПА, 18, 29;
- пл. Липнева, 3.
З 9:00 до 17: 00 год. без світла у м. Винники будуть вулиці:
- Крушельницької;
- Руська;
- Пушкіна;
- Жупан;
- Галицька, 2а.
З 9:00 до 17:00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі залишаться мешканці вулиць:
- Сонячна;
- Світла;
- Смолиста;
- Весняна;
- Сливова;
- Грушева;
- Вишнева;
- Садова;
- Фруктова;
- Яблунева;
- Очеретяна;
- Львівська;
- Ясна, 8-38, 45-69;
- Озерна;
- Крута;
- Бічна Ясна;
- Польова;
- Горіхова;
- Церковна;
- Іздрика;
- Вербова;
- Балабанівка, 2-20;
- Над Ставом.
Ольга Денисяка