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За добу на Львівщині вщент згоріли дві автівки

Вероніка Рой

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Протягом доби, 22-23 лютого, у Яворівському та Миколаїівському районах у результаті пожеж вщент згоріли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, о 23:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі марки Volkswagen Transporter T4 у Яворівському районі. На місце пожежу було відправлено пожежне відділення 60-го пожежно-рятувального поста с. Івано-Франкове. Прибувши на місце пожежі, весь автомобіль був у вогні. О 00:29 год. надзвичайники повністю ліквідували пожежу. Оданк вогонь знищив автомобіль.

Також 23 лютого о 05:43 автівка «ВАЗ-2106» спалахнула у с. Більче Миколаївського району. Прибувши на місце пожежі, з салону автомобіля виринало полум’я. Пожежу вдалось ліквідувати о 06:21. Проте вогонь теж встиг знищити автомобіль.

На місцях пожеж ніхто не постраждав, причини займання встановлюють правоохоронці.

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