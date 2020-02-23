В Україну не пропустили ще двох російських пропагандистів

В аеропорту «Київ» («Жуляни») знову відмовили у пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють у сфері масової інформації. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Учора під час оформлення рейсу «Мінськ-Київ» прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника та журналіста.

«33-річний житель Санкт-Петербурга прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир «шукав натхнення» в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві», – повідомляють у ДПСУ.

Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також 6-річна москвичка.

«Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вийшло потрапити на лекції в Київ», – зазначають прикордонники.

За даними джерел УП, росіян звуть Олександр Мурашев і Катерина Білоусова.

Обидвом росіянам відмовили у перетині державного кордону України та проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки. Сьогодні зранку вони зворотнім рейсом відлетіли у Мінськ.

Нагадаємо, напередодні вихідних в «Жулянах» завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців мистецтву масових комунікацій.