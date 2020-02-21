В Україну не пропустили трьох пропагандистів з Росії, які їхали у Київ читати лекції

Прикордонники не пропустили в Україну трьох пропагандистів з Росії, які мали намір прочитати низку лекції у Києві. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Троє росіян прилетіли в аеропорт Києва (Жуляни) з Мінська. У ДПСУ інформують, що громадяни Росії планували провести лекції та тему «Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах».

Зокрема один росіянин, який прилетів рейсом з Мінська, зазначив, що прямує з діловою метою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами.

«У ході прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що прибулий лектор, співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. Лекції на цю тему він, до речі, читав в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі «Донузлав-2015». Тоді організатори – всеросійська організація «Боевое братство», високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю «Участник шествия «Бессмертный полк», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Крім того, рейсом з Мінська прилетів росіянин, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. В біографії цього «СММ-тренера», за даними ДПСУ, також знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму.

Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули і росіянку, яка теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій та тренінгів. Але кордон перетнути не змогла, адже її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали охоронців кордону. Також було встановлено, що жінка займає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.

За даними джерела Громадського радіо, росіяни, яких не пропустили — керівник «Сидорин Лаб» Дмитро Сидорин, SMM-експерт Андрій Фрольченков, головна редакторка служби контенту російського пошуковика «Яндекс» Катерина Дементьєва.

Усім трьом росіянам було відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд в Україну на 3 роки.