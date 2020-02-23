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У Львові патрульні затримали водія, який збив чоловіка і втік

Вероніка Рой

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Вчора ввечері водій автомобіля Chevrolet Aveo збив львів’янина на вул. Кузневича та втік з місця ДТП. Згодом патрульні затримати водія-втікача. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патурульної поліції Львівщини.

 

Як повідомляється, водій, збивши пішохода, поїхав з місця автопригоди в напрямку вулиці Сяйво. Постраждалого львів’янина госпіталізували, а втікача передали в орієнтування патрульним.

«Згадану автівку виявивили на вулиці Широкій. Пошкодження на ній свідчили про причетність до ДТП. Поліцейські встановили власника і зв’язалися з ним. Чоловік повідомив, що передав транспортний засіб на деякий час 40-річному львів’янину», – повідомляють патрульні.

Копи знайшли водія, що вчинив ДТП. Він одразу визнав, що дійсно здійснив наїзд на пішохода. Свою втечу пояснив так: «Я з’їхав з місця події, бо перелякався».

Крім цього патрульні помітили в громадянина ознаки алкогольного сп’яніння. Він повідомив, що випив вже після аварії. За скеруванням слідчого патрульні відвезли його до медзакладу, де лікарі надали висновки, що чоловік перебуває в стані клінічного алкогольного сп’яніння.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Далі справою займається слідчий.

Фото: патрульна поліція

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