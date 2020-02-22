В селі на Самбірщині під час пожежі загинув чоловік

Цієї ночі, 22 лютого, в с. Корничі Самбірського району в дерев’яному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 04:12 год. Відтак на місце пожежі було направлено відділення 12-ої пожежної частини с. Самбір та місцеву пожежну команду с. Містковичі.

Прибувши на місце пожежі, з будинку виринав дим. Здійснивши розвідку, рятувальники винесли 61-річного тіло чоловіка. Медики констатували його смерть.

Вогнеборці локалізували пожежу у будинку о 04:36 та повністю ліквідували о 05:39. Вогонь знищив житловий будинок.

До ліквідації пожежі було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Як додають у ДСНС, з початку року на Львівщині виникло 430 пожеж, під час яких загинуло 20 осіб, ще 9 травмовано