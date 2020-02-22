Кожна 5 жінка в України стикається з насильством, – Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила, кожна 5 жінка в Україні стикається з тією чи іншою формою насильства. Про це вона сказала на Міжнародному форумі UNFPA «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства», передає пресслужба Кабміну.

Очільниця міністерства повідомила, що від насильства страждають і чоловіки. Втім, 90% постраждалих від насильства – саме жінки.

Протягом 2019 року зафіксовано понад 130 тис. звернень громадян з приводу домашнього насильства, що на 15 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них 88 % – від жінок, 10 % – від чоловіків. Від дітей надійшло 1055 звернень.

Львівський портал раніше писав, що у Львові функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.

Зазначимо, щороку понад 600 жінок в Україні гинуть через такого роду знущання, а до трьох мільйонів дітей стають жертвами та свідками різних категорій насильства.