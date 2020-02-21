Відтепер оренду землі у Львові будуть продовжувати автоматично. Що для цього потрібно

Львівська міська рада спростила процедуру продовження договорів оренди землі для добросовісних орендарів. «За» відповідну ухвалу у четвер, 20 лютого, під час позачергової сесії проголосували 39 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Прийнятою ухвалою депутати надали право департаменту містобудування автоматично продовжувати дію договорів оренди земельних ділянок. Втім для цього орендар зобов’язаний дотримуватись умов, прописаних у документі. Зокрема, вчасно оплачувати оренду, використовувати земельну ділянку лише за цільовим призначенням і нічого на ній самочинно не будувати.

Зазначимо, що дотепер усі договори оренди землі у Львові могла продовжити тільки сесія Львівської міськради.

«Зараз підприємці, яким треба продовжити термін дії договору оренди, проходять шлях приблизно пів року від подачі заявок у Львівську міську раду до отримання потрібного результату. Цей термін є доволі тривалим. У нас бувають випадки, коли на сесії міської ради ухвала не набирає один-два голоси, і одне і те ж питання на засіданнях можуть повторно розглядати двічі або тричі», – пояснила директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич.

Нововведення також з’явились й щодо заміни сторони у договорі оренди земельної ділянки. Тобто якщо юридична чи фізична особа має у власності нерухомість і укладений договір оренди ділянки під нею, то при продажі цього об’єкта нового власника автоматично будуть вносити в договір оренди.

«За наявності усіх відповідних документів, такі дії зможуть проводитись упродовж 10 робочих днів. Крім того, ми мали наради з управлінням державної реєстрації. Там стверджують, що у встановленому законом порядку будуть вносити зміни у речові права, що також значно спростить ці процедури», – додала Гелена Пайонкевич.

Своєю чергою ухвалу щодо спрощення оренди землі міський голова Львова назвав історичною.