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«Булінг STOPS Тут»: як у школах Львова борються з насильством

Ольга Денисяка

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До проєкту «Булінг STOPS Тут» долучились 74 освітні заклади Львова. Під час челенджу  дітям розказують про булінг та насильство, зокрема сімейне. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Проєкт реалізовують з кінця лютого минулого року. Під час естафети обговорюють такі питання, як булінг, насильство, зокрема сімейне – дітям розповідають про ці явища і те, як їх подолати.

«Впродовж 2020 року у проєкті взяло участь вісім навчальних закладів. Ці заходи управління «Служба у справах дітей» провело спільно з управлінням персоналом Львівської міської ради, учнями навчальних закладів м. Львова. Також 18 лютого провели лекцію «Антибулінг» у Львівському вищому професійному художньому училищі»,  – повідомили в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.

Раніше Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».

Довідка

Булінг — цькування однієї людини іншою, агресивне переслідування і відокремлення від інших через несхожість поглядів, зовнішнього вигляду, раси, статті, тощо. Така поведінка є і серед дорослих, але найбільш вона поширена серед дітей, коли вони навчаються в школі. Випадки насильства серед учнів завжди були частиною школи, однак зараз вони стають дедалі помітнішими. Початок цьому дає такий собі рекет щодо учнів початкової школи, коли, наприклад, старші діти відбирають у них мобільні телефони чи інші речі. Серед дітей 11−15 років поширені плітки, принизливі жарти та бойкот. Такі дії погано впливають на дитячу психіку, і пізніше мають негативні наслідки для дій у майбутньому.

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