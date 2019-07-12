В Україні створять 102 райони замість 468 існуючих

Нова модель адміністративно-територіального устрою європейської успішної України передбачає створення 92 районів, які знаходяться на підконтрольній території України та ще 10 на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим. Про це на свої Facebook-сторінці повідомив віцепрем’єр-мінстр України Геннадій Зубко, передає Львівський портал.

«Новий субрегіональний рівень дасть можливість збільшити території і кількість їх мешканців до 150 тисяч, що проживають у районах. Це дасть змогу сформувати якісні потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави», – написав віцепрем’єр-міністр.

Геннадій Зубко зауважив, що така модель дозволить сформувати якісний менеджмент європейського зразка — за показниками розвитку людського потенціалу, якісних послуг і секторальних реформ.

«Також це дасть можливість не лише побудувати якісну модель управління, а й ефективно використати кошти на місцях, які нині спрямовуються на існуючі майже півтисячі райдержадміністрацій», – додав він.