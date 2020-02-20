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У Городку 75-річний велосипедист потрапив під колеса авто

Соломія Головіна

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У Городку водій «Опель Омега» наїхав на 75-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 лютого близько 11:00 год. на вулиці Сковороди у місті Городок.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Омега», 69-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на велосипедиста, 75-річного жителя Городка. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом та був доставлений до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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