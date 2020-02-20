У Бориславі затримали двох наркоторговців

У Бориславі 19 лютого затримали зловмисників, причетних до розповсюдження наркотичних засобів. Ними виявилися місцеві мешканці – 36-річний чоловік та 45-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділу комунікації поліції у Львівській області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники на території міста Борислав організували збут таблеток «субутекс», які містять наркотичний засіб «бупренорфін», та сильнодіючого лікарського засобу «сонат».

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили 48 таблеток сильнодіючого засобу «сонат», 111 ампул «димедролу», 4 таблетки «субутекс», ваги, мобільні телефони та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків.

Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.