Стартував прийом творів на здобуття літпремії імені Катерини Мандрик-Куйбіди

Оголосили прийом творів на літературну премію імені Катерини Мандрик-Куйбіди, яку призначають за найкращу поетичну збірку патріотичної тематики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

До розгляду прийматимуться збірки поезій українською мовою, що були опубліковані протягом останніх трьох років. До розгляду не будуть допущені твори, що вже були відзначені іншими літературними преміями.

Голова журі, Заслужений діяч мистецтв України Олесь Дяк наголосив, що здобувачі премій не обмежені проживанням на території Львівської області. Присудження Премії передбачається не тільки трьом авторам-переможцям, а й кращому в номінації «Молода надія» з юної літературної когорти. Вручення Премії відбудеться у Львові в останній тиждень травня.

Матеріали (збірки поезій) на здобуття Премії подаються претендентом або уповноваженою ним особою не пізніше 15 квітня поточного року у Львівську обласну організацію НСПУ за адресою: 79006, м. Львів-центр, вулиця Соломії Крушельницької, 17, або «Новою поштою», відділення № 14 з приміткою: «На конкурс патріотичної поезії». Контактний телефон: 067-713-68-74.

Довідково:

Катерина Михайлівна Куйбіда – українська поетеса, громадсько-політичний діяч, учасниця визвольних змагань, довговічний політв’язень, мати українського політика і науковця Василя Куйбіди.

Член ОУН з 1944, зв’язкова УПА. Арештована 25 жовтня 1950. Постановою особливої наради при МДБ СРСР засуджена, як «особливо небезпечний злочинець» на 10 років суворого режиму. Покарання відбувала у таборі для особливо небезпечних злочинців м. Абезь та м. Інта Комі АРСР. За рішенням Комісії Президії Верховної Ради СРСР випущена з табору на спецпоселення. В Україну зі спецпоселення повернулася у 1964 р. Похована у Львові на Личаківському цвинтарі.