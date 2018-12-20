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Комунальний перевізник отримав більше 1 га землі на вулиці Вернадського

Наталя Дуляба

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Комунальному АТП-1 надали земельну ділянку на вул. Вернадського для розміщення власного автопарку. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 грудня, під час сесії Львівської міськради проголосували 37 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали, АТП-1 отримало земельну ділянку площею 1,26 га на вул. Вернадського. Вона розташована поруч із будинком №193 на вул. Стрийській.

Земельна ділянка знаходиться у Сихівському районі і належить до земель промисловості, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

«Земельна ділянка пропонується для влаштування комунального автотранспортного підприємства для забезпечення зберігання та обслуговування автобусного парку», – вказано у документі.

На ділянці також розміщені напівзруйновані споруди, а нею дотепер користувалась Будівельна база ЛШЕД. Правонаступником підприємства є ЛКП «ШРП Галицького району», яке не заперечує проти передачі землі іншому комунальному підприємству.

Нагадаємо, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення ділянки на вул. Вернадського АТП-1 надали у липні цього року. Тоді депутати наголошували, що комунальному підприємству потрібна нова ділянка для зберігання автобусів, оскільки цьогоріч місто придбає 150 нових, які потрібно десь зберігати.

Зазначимо, зараз АТП-1 і його автопарк розташовані на вул. Авіаційній, 1, що поруч із вул. Городоцькою.

Як повідомляв Львівський портал раніше, у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. Вернадського планують звести новий житловий квартал на 10 тисяч мешканців, школи, лікарні, дитсадки, готель, торговий та спортивний комплекси.

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